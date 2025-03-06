В феврале 2025 года площадь морского льда в мире сократилась до исторического минимума, сообщила Служба изменения климата Copernicus. Температуры вблизи Северного полюса достигли аномальных значений — до 11°C выше среднего, продолжая глобальную тенденцию потепления.

Совокупная площадь льда в Арктике и Антарктике сократилась до рекордных 16,04 миллиона квадратных километров. Особенно заметно уменьшение антарктического льда, который в феврале был на 26% ниже среднего значения. Арктическое ледовое покрытие также оставалось на рекордно низком уровне с декабря, отставая от среднего на 8%.

«Одна из главных причин сокращения ледового покрова — рекордные температуры, наблюдаемые на протяжении последних двух лет», — отметила Саманта Берджесс из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Снижение ледяного покрова ведет к ускорению глобального потепления: когда светлые поверхности снега и льда заменяются темными водами океана, солнечное излучение поглощается, а не отражается обратно в космос.

Глобальная температура в феврале была на 1,59°C выше доиндустриального уровня, а период с декабря по февраль стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Особенно высокие температуры зафиксированы в Северной Европе, Австралии, Чили и Аргентине.

Ученые ожидали, что пик Эль-Ниньо в январе 2024 года сменится охлаждающей фазой Ла-Нинья, но рекордная жара сохраняется, вызывая дискуссии среди специалистов. Эксперты предупреждают, что цель Парижского соглашения по ограничению потепления в 1,5°C становится все труднее достижимой.

Согласно долгосрочным данным, нынешний период, вероятно, является самым теплым за последние 125 тысяч лет.

Ранее ученые выяснили, как древние амфибии оправились от крупнейшего массового вымирания на Земле.