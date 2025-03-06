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Китай запустит «искусственное солнце»

Китай запустит технологию термоядерного синтеза «искусственное солнце»
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Tyrone Siu/Reuters

Китай намерен к середине XXI века внедрить технологию термоядерного синтеза для генерации чистой энергии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на научные инициативы страны.

Термоядерный синтез, процесс слияния легких ядер с выделением энергии, имитирует реакции внутри звезд. В отличие от ядерного деления, он не производит радиоактивных отходов. Китайская установка «искусственное солнце» — токамак — использует магнитные поля для удержания плазмы. В 2023 году CNNC основала China Fusion Corp., привлекшую $240 млн инвестиций.

22 января сообщалось, что китайские физики из Хэфэйского института физических наук (HFIPS) объявили о прорыве в области генерации термоядерной энергии, установив мировой рекорд длительности поддержания устойчивой плазмы на экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке (EAST). В ходе нового эксперимента плазма сохранялась в течение 1066 секунд, или 17,7 минуты. Это в 2,6 раза дольше предыдущего рекорда EAST 2023 года, составившего 403 секунды.

Ранее ученые пообещали спасти сотни тысяч жизней в год, затемнив Солнце.

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