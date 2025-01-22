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Китайское «искусственное солнце» поставило мировой рекорд в удержании термоядерной реакции

CAS: токамак EAST в КНР поддерживал устойчивую плазму почти 18 минут
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Huang Bohan/XinHua/Global Look Press

Китайские физики из Хэфэйского института физических наук (HFIPS) объявили о прорыве в области генерации термоядерной энергии, установив мировой рекорд длительности поддержания устойчивой плазмы на экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке (EAST). О достижении сообщается на официальном сайте Китайской академии наук (CAS).

В ходе нового эксперимента плазма сохранялась в течение 1066 секунд, или 17,7 минуты. Это в 2,6 раза дольше предыдущего рекорда EAST 2023 года, составившего 403 секунды.

В CAS не предоставили информацию о температуре плазмы во время последнего теста. Однако ранее EAST генерировал плазму температурой до 120 млн °C.

Как уточнили представители HFIPS, рубеж в 1000 секунд считается ключевым шагом в исследовании термоядерного синтеза. Такая продолжительность необходима для обеспечения самоподдерживающейся циркуляции плазмы, необходимой для непрерывной генерации электричества.

EAST был построен в 2006 году. Реактор известен под названием «искусственное солнце», поскольку ключевой целью экспериментов служит воспроизведение на Земле процессов ядерного синтеза, происходящих в ядрах звезд.

Ранее в Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор.

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