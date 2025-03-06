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Бактерии отбиваются от атак нано-гарпунами, выяснили ученые

SciAdv: микробы создают наноразмерные гарпуны для защиты от конкурентов
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Tomeu Viver

Швейцарские ученые из Базельского университета обнаружили, что бактерии Pseudomonas aeruginosa применяют нано-гарпуны для обороны от внешних угроз. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Гарпунное вооружение микробов известно как система секреции VI типа (T6SS). С его помощью Pseudomonas aeruginosa поражают соперников токсинами. Однако до сих пор не было ясно, что именно запускает этот защитный механизм.

Исследовательская группа использовала атомно-силовую микроскопию (АСМ) для имитации атак на бактерии. С помощью сверхострого наконечника специалисты прокалывали внешнюю мембрану бактерий, чтобы изучить их реакцию.

«Мы смогли показать, что повреждение внешней мембраны является ключевым сигналом для активации T6SS. Бактерии собирают свои нано-гарпуны всего за 10 секунд и наносят ответный удар с высокой точностью», — объяснили авторы открытия.

Используя флуоресцентную микроскопию, исследователи наблюдали, как бактерии многократно активируют T6SS в месте повреждения. Это позволяет им эффективно нейтрализовать угрозы, минимизируя затраты энергии и ресурсов.

Открытие не только расширяет понимание бактериальной защиты, но и может иметь практическое применение. Например, знание о том, как бактерии реагируют на повреждения, может помочь в разработке новых методов борьбы с инфекциями, вызываемыми Pseudomonas aeruginosa, которые часто устойчивы к антибиотикам.

Ранее ученые выяснили, как иммунные клетки отрывают бактерии от своей поверхности.

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