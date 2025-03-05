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Ученые назвали пятницу самым рискованным днем для операции

JAMA: операции в пятницу чаще заканчиваются осложнениями и летальным исходом
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Ученые из Хьюстонской методистской больницы в Техасе установили, что у пациентов, прооперированных в пятницу, риск летального исхода, осложнений и повторного попадания в стационар выше, чем у тех, кто прошел хирургическое вмешательство в другие дни. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые проанализировали истории болезни 430 тысяч человек, подвергшихся распространенным хирургическим процедурам (всего 25 видов) в больницах канадской провинции Онтарио с начала 2007-го по конец 2019 года.

Было обнаружено, что у «пятничных» пациентов вероятность повторного попадания в больницу, летального исхода и осложнений была в среднем на 5% выше, чем у тех, кого оперировали сразу после выходных. Такая тенденция несколько сильнее в плановых операциях и таких направлениях, как ортопедическая хирургия и урология.

Исследователи объяснили, что анализ включал данные пациентов разных клиник, и ранее схожие результаты демонстрировали подобные работы в других странах. Это позволяет предположить, что «эффект выходного дня» присутствует в системах здравоохранения по всему миру.

Ученые отметили, что в выходные медицинские учреждения, как правило, работают в сокращенном режиме. Это значит, что в субботу и воскресенье пациентам может быть оказана менее качественная помощь. Аналогичному риску могут подвергаться люди, восстанавливающиеся в больницах после пятничных операций. Также, по словам исследователей, по пятницам чаще оперируют молодые хирурги с меньшим опытом работы.

Ранее стало известно, как сократить ненужные анализы перед операцией.

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