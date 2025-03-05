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Ученые создали книгу памяти о ядерных отходах

LUEP: создан файл памяти о ядерных отходах
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РИА «Новости»

Исследователи из Университета Линчепинга разработали документ Key Information File (KIF) — 42-страничное руководство, содержащее всю ключевую информацию о захоронении рядом с атомной электростанцией Форсмарк. Работа опубликована в журнале Linköping University Electronic Press (LUEP).

В Швеции будет построено герметичное хранилище ядерных отходов, рассчитанное на 100 тысяч лет. Но как гарантировать, что будущие поколения – или даже разумные машины – не забудут о его существовании? Ответ: «ключевой файл» для будущего.

Документ создан на заказ Шведской компании по управлению ядерными отходами (SKB). Он разделен на три части: основные сведения о хранилище, меры предосторожности и инструкции для будущего – как сохранить знания.

Разработчики учли, что язык и символы могут измениться. Поэтому читатели будущего обязаны обновлять и передавать документ. Чтобы сделать документ привлекательным, ученые использовали иллюстрации и загадочные символы на обложке. Они надеются, что читатели будут не только изучать, но и передавать его дальше. Также предложена стратегия SHIRE (SHare, Imagine, REnew) — идея о том, что память о хранилище должна обновляться через школьные программы, культурные истории и общественные инициативы.

Пока неясно, кто будет отвечать за обновление документа в Швеции. SKB профинансировала проект, но не хочет брать на себя официальную ответственность.

Документ уже включили в архив «Память человечества» (Memory of Mankind) в Австрии. Он будет напечатан на керамических табличках и спрятан в соляной шахте в горе, где сможет сохраниться тысячи лет.

Ученые подчеркивают, что проблема передачи информации на тысячелетия вперед почти не изучена. Возможно, для этого потребуется новая научная дисциплина — изучение долговременной памяти человечества.

Ранее ученые впервые наблюдали тройную связь между бором и углеродом.

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