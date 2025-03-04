Ученые впервые наблюдали тройную связь между бором и углеродом

Химики из Вюрцбургского университета впервые синтезировали молекулу с тройной связью между бором и углеродом — так называемый борин. Работа опубликована в журнале Nature Synthesis (NS).

Несмотря на то, что стабильные двойные связи между этими элементами давно изучены, получение тройной связи оставалось невозможным из-за «неудобного» расположения атома бора в линейной цепочке. Однако группе под руководством профессора Хольгера Брауншвайга удалось создать такое соединение, которое при комнатной температуре существует в виде оранжевого твердого вещества.

«Атом бора в этом соединении оказался в крайне нестабильном состоянии, что потребовало особых условий для синтеза», — объяснил соавтор исследования доктор Риан Дьюхерст.

Открытие важно не только для фундаментальной науки, но и для практической химии. Неустойчивые молекулы часто обладают необычной реакционной способностью, что может привести к созданию новых инструментов для химического синтеза и разработке инновационных материалов.

«Наука движется вперед благодаря исследованиям, которые могут сначала показаться невозможными», — отметил Дьюхерст. — «Примеры таких открытий — тефлон, появившийся в ходе поиска новых хладагентов, и суперклей, который был случайно получен при попытке создать прозрачный пластик».

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