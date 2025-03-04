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Знаменитая пара белоголовых орланов наконец-то станет родителями

LAT: у знаменитой пары белоголовых орланов появится птенец
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Виталий Аньков/РИА Новости

После нескольких лет разочарований у знаменитой пары белоголовых орланов, Джеки и Шэдоу, появилась надежда – одно из их яиц начало проклевываться. Об этом сообщает Los Angeles Times (LAT).

Эта пара белоголовых орланов, символа США, известна по всему миру благодаря онлайн-камере, установленной в их гнезде. Самка Джеки, более крупная из двух, впервые появилась в долине Биг-Бэр в 2017 году и заняла старое орлиное гнездо. Ее партнер, самец Шэдоу, присоединился к ней в 2018 году. С тех пор они пытаются вывести потомство, но сталкиваются с трудностями – то суровые зимы, то атаки ворон мешали их птенцам выжить.

Первая трещина на скорлупе была замечена в 15:09 по местному времени. Фанаты, следящие за процессом, не скрывали эмоций: «Слёзы радости!!! Это были несколько лет эмоциональных американских горок».

Процесс появления на свет орленка может занять несколько дней. Птенец сначала пробивает скорлупу, а затем постепенно выбирается наружу.

В прошлом году яйца Джеки и Шэдоу стали добычей ворон, а еще раньше погодные условия не позволили птенцам выжить. В 2023 году сильные морозы вынудили Джеки просидеть на гнезде 62 часа подряд, будучи засыпанной снегом.

Низкий уровень кислорода на большой высоте, холодные зимы и дождливые весны значительно снижают шансы на выживание молодняка. По данным Американского фонда белоголового орлана, даже если яйцо удачно вылупится, менее 50% птенцов доживают до года.

Несмотря на все испытания, в этом году пара снова отложила три яйца, что бывает крайне редко.

«Даже если есть первая трещина, потребуется не менее суток – а иногда и дольше – чтобы птенец полностью вылупился», – объяснил биолог и директор Friends of Big Bear Valley Сэнди Стиерс. «Природа учит нас терпению. Нужно просто дышать и наслаждаться процессом, а не зацикливаться на результате».

В воскресенье вечером за орлиным гнездом наблюдали более 8 тысяч человек. На экране камера приблизила спящего орлана, укутанного в снег, который внезапно встрепенулся, взъерошил перья и осторожно поправил солому вокруг яиц. Затем он вновь уютно устроился на гнезде, мягко раскачиваясь из стороны в сторону.

Теперь остается ждать: удастся ли Джеки и Шэдоу наконец стать родителями?

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