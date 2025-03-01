Открыт новый тип клеток, который может помочь в лечении повреждений мозга

Международная группа ученых из Германии и Швейцарии открыли новый ранее невиданный тип астроцитов — звездообразных клеток мозга, который могут играть ключевую роль в восстановлении повреждений мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Астроциты — клетки, которые поддерживают нейроны, регулируют их работу и защищают мозг. Они находятся как в сером веществе мозга (где сосредоточена основная часть нейронов), так и в белом веществе (которое состоит из нервных волокон, передающих сигналы). До сих пор астроциты белого вещества оставались малоизученными.

В новом исследовании ученые изучили астроциты белого вещества у мышей и обнаружили два их типа: «домохозяйки» и пролиферативные астроциты. Первые поддерживают нервные волокна и помогают нейронам обмениваться сигналами, а вторые обладают уникальной способностью размножаться и создавать новые астроциты. Более того, они могут мигрировать из белого вещества в серое, что делает их потенциальным резервуаром для восстановления поврежденных участков мозга.

Исследователи также изучили образцы тканей мозга 13 человек, полученные при вскрытии. Хотя астроциты белого вещества были обнаружены, они не проявляли способности к размножению.

Открытие пролиферативных астроцитов открывает новые возможности для лечения повреждений мозга. Ученые предполагают, что, научившись управлять этими клетками, можно будет стимулировать их размножение и замену поврежденных или утраченных клеток.

Это особенно актуально для лечения травм и нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз, отметили специалисты.

Ранее исследователи доказали эффективность лечения неврологических расстройств пересадкой клеток мозга.