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Ученые научились предсказывать исход лечения опасного «женского» рака

JIТС: лечение при раке эндометрия нужно подбирать по белкам крови
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Ученые из Медицинской школы Икана при Университете Маунт-Синай выявили специфические белки крови, способные предсказать эффективность применения двух препаратов для лечения рака эндометрия — кабозантиниба и ниволумаба. Результаты исследования опубликованы в Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC).

Рак эндометрия (или слизистой оболочки матки) — это самая частая злокачественная опухоль женских половых органов. По данным Американского онкологического общества, к 2025 году возникнет 69 120 новых случаев заболевания, около 13 860 из которых окажутся летальными.

Иммунотерапия, которая является основным методом лечения, не подходит всем пациентам — у многих болезнь возвращается. Исследователи поставили перед собой задачу выяснить, какие факторы влияют на успех терапии и как можно спрогнозировать ее эффективность. Они проанализировали истории болезни и образцы крови пациентов, страдающих от рака эндометрия.

Результаты показали, что уровень определенных белков в крови может предсказать, как пациент отреагирует на лечение. Пациенты с низким уровнем белков, связанных с макрофагами (клетками, захватывающими чужеродные вещества), лучше реагировали на комбинацию кабозантиниба и ниволумаба.

В то же время, у других пациентов наличие специфических маркеров активации иммунной системы способствовало более эффективной борьбе с раком и улучшению продолжительности жизни.

Также выяснилось, что большое количество белков, связанных с нейтрофилами, коррелировало с высоким риском побочных эффектов терапии. Однако комбинированная терапия оказалась эффективной даже для пациентов, которые не реагировали на другие методы лечения.

Если дальнейшие исследования подтвердят эти результаты, в будущем врачи смогут использовать простой анализ крови для выбора наиболее подходящей терапии. Это позволит избежать применения ненужных и потенциально вредных методов лечения и сосредоточиться на наиболее перспективных вариантах.

Ранее было найдено новое природное соединение для борьбы с раком и склерозом.

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