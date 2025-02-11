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Изменения во внутреннем ядре Земли могут влиять на длину суток, выяснили ученые

NatGeo: внутренне ядро Земли оказалось более мягким и подверженным деформациям
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NASA

Американские ученые из Южно-Калифорнийского университета выяснили, что поверхность внутреннего ядра нашей планеты не полностью твердая, что позволяет ей изменяться. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Внутреннее ядро, расположенное на глубине 4800 километров, долгое время считалось твердой сферой, окруженной жидким внешним ядром. Однако анализ сейсмических данных за последние десятилетия выявил необычные изменения в структуре волн, что указывает на вязкую деформацию поверхности внутреннего ядра.

Ученые использовали данные 121 повторяющегося землетрясения, зафиксированного с 1991 по 2024 год, чтобы изучить свойства внутреннего ядра.

Один из наборов данных, полученных с сейсмических станций на Аляске и в Канаде, показал аномальные свойства, которые ранее не наблюдались. После улучшения методов анализа исследователи пришли к выводу, что эти изменения связаны с деформацией поверхности внутреннего ядра.

«Мы обнаружили доказательства того, что близлежащая поверхность внутреннего ядра претерпевает структурные изменения. Самая вероятная причина — взаимодействие между внутренним и внешним ядром», — заявил ведущий автор исследования, профессор Джон Видейл.

Турбулентность жидкого внешнего ядра может влиять на форму внутреннего ядра, вызывая его смещение и деформацию.

Открытие имеет важное значение для понимания динамики ядра Земли, включая процессы, влияющие на магнитное поле планеты и тепловой баланс. Кроме того, оно может помочь объяснить изменения в скорости вращения внутреннего ядра, которые, в свою очередь, влияют на продолжительность дня.

Ранее ученые нашли в глубинах Земли фрагменты ее древней коры.

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