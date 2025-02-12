Микропластик может быть крайне опасен при попадании в мозг, выяснили ученые

Китайские ученые из Пекинского университета выяснили, что микропластик может закупоривать кровеносные сосуды и нарушать работу мозга мышей. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда использовала флуоресцентный полистирол, чтобы отследить движение микропластика в мозге грызунов. С помощью двухфотонной микроскопии они наблюдали, как частицы пластика застревали в сосудах, создавая «пробки». Это приводило к снижению кровоснабжения мозга и нарушению двигательных функций у животных.

«Мыши, подвергшиеся воздействию микропластика, двигались медленнее и хуже справлялись с тестами на память», — сообщили авторы исследования.

Микропластик — это крошечные частицы пластика, которые содержат тысячи химических веществ, опасных для здоровья. Они уже обнаружены в организме человека, включая мозг и плаценту, и связаны с риском сердечных заболеваний, рака и нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Паркинсона.

Хотя исследование проводилось на мышах, авторы подчеркивают, что его результаты указывают на потенциальные риски для человека.

«Необходимы срочные инвестиции в эту область, чтобы полностью понять, как микропластик влияет на здоровье», — заключили ученые.

Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований и мер по сокращению загрязнения пластиком, чтобы минимизировать его воздействие на здоровье людей и животных.

Ранее ученых встревожили объемы накопления микропластика в человеческом мозге.