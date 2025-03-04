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В России создан новый способ лечения акне при помощи плазмы и света

В Москве врачи применили новые способы лечения акне с помощью света и плазмы

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В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета впервые разработали методики для лечения пациентов с акне и постакне с применением плазменно-дуговой хирургической установки, которую ранее использовали для лечения ран. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Традиционная терапия акне включает системные препараты и местное лечение. Однако препараты имеют множество побочных эффектов, а также не всегда помогают решить проблему полностью. Вдобавок лечение может занимать несколько лет.

Поэтому в Сеченовском университете для лечения акне, одновременно со стандартной медикаментозной терапией, решили использовать установку «Плазморан», которая была создана для лечения острых, инфицированных и хронических ран. Аппарат генерирует холодную аргоновую плазму, которая комплексно воздействует на кожу.
Она оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект, улучшает микроциркуляцию, оксигенацию (насыщение кислородом) и иммунные процессы, способствует выработке в коже фибробластов – клеток соединительной ткани, синтезирующих полезные для кожи белки, включая коллаген.

Аппарат применяют в хирургии, в том числе гнойной, челюстно-лицевой, ожоговой, ортопедии и травматологии, колопроктологии. Однако использование его в дерматологии показало, что он помогает справиться с акне. Также врачи предложили использовать в комплексном лечении акне методику IPL (Intense Pulsed Light), когда на кожу воздействуют широкополосным импульсным светом.

«Такие виды терапии оказывают прежде всего антимикробный, антибактериальный эффект. А это имеет большое значение, так как при акне образуется патогенная флора, включающая бактерии Cutibacterium acnes, стафилококки и другие микроорганизмы. Как показал наш опыт, на протяжении двух лет наблюдения за данными пациентами рецидивов при применении комплексной терапии не возникало», – рассказала директор клиники, заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН, профессор Ольга Олисова.

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