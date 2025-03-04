Разработан автономный биодрон для очистки воды от 99,9% бактерий

Группа китайских ученых из Университета Циндао создала инновационный трехкомпонентный биосенсор, способный обнаруживать и уничтожать бактерии в образцах воды. Разработка может стать альтернативой сложным системам водоочистки. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Устройство состоит из трех ключевых компонентов: топливного элемента, аптамеров и наночастиц серебра.

Топливный элемент основан на ферментах и генерирует электричество за счет химических реакций при контакте с водой. Аптамеры — особые антитела, способные связываться с бактериями кишечной палочки (E. coli). Эти молекулы ДНК обеспечивают точное обнаружении патогенов. Наночастицы серебра при окислении производят перекись водорода, уничтожающую микробы.

В ходе испытаний биосенсор продемонстрировал высокую эффективность: он обнаруживал E. coli даже при очень низких концентрациях и уничтожал 99,9% бактерий в образцах воды всего за несколько часов. Кроме того, устройство способно различать разные виды бактерий, что открывает возможности для его адаптации к борьбе с другими патогенами.

Тесты на морской воде показали, что биосенсор сохраняет работоспособность после пяти циклов использования, а его показатели восстановления варьируются от 91,06% до 101,9%. Это делает его не только эффективным, но и экономически выгодным решением.

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