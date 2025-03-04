Ученые нашли 1400 различных видов насекомых в желудках шершней

Ученые из Эксетерского Университета изучили содержимое желудков азиатских шершней (Vespa velutina) и обнаружили около 1400 различных видов насекомых среди их добычи. Работа опубликована в журнале Science of The Total Environment (STE).

Исследователи проанализировали образцы насекомых из Франции, Испании, Джерси и Великобритании в течение всего сезона активности шершней. Хотя европейская медоносная пчела оказалась самой распространенной жертвой шершней — ее нашли во всех гнездах и почти во всех личинках, — их питание оказалось гораздо более разнообразным.

Шершни охотятся на пчел, ос, мух, жуков, бабочек, моль и даже пауков. Ученые также выяснили, что их рацион значительно варьируется в зависимости от сезона и региона, что подтверждает их способность к адаптации.

«Азиатские шершни известны как охотники на медоносных пчел, но до сих пор полный спектр их рациона не был изучен», — отметила ведущий автор исследования Сифрея Педерсен. — «Расширение ареала этих хищников создает дополнительную угрозу для насекомых, которые уже страдают от уничтожения среды обитания и загрязнения».

Ученые использовали метод глубокого секвенирования, чтобы идентифицировать добычу более чем 1500 личинок шершней. В результате выяснилось, что 43 из 50 самых распространенных жертв посещают цветы, включая трех ключевых опылителей Европы: медоносную пчелу, шмеля лугового и шмеля краснохвостого.

«Насекомые играют важнейшую роль в экосистемах — в том числе в опылении, разложении органики и контроле численности вредителей», — добавил Педерсен.

Азиатские шершни уже широко распространились по Западной Европе. В Великобритании их гнезда регулярно уничтожают, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение. Однако исследователи предупреждают, что остановить распространение шершней будет сложно, а их влияние на экосистемы может оказаться серьезнее, чем предполагалось ранее.

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