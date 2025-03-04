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Ученые нашли способ удешевить производство водородного топлива

Chemistry A: разработан новый катализатор на основе палладия
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Depositphotos

Водородная энергетика становится ключевым направлением в создании чистого и устойчивого будущего, но ее широкомасштабное развитие сдерживается высокой стоимостью катализаторов на основе платины. Ученые из Токийского университета предложили решение этой проблемы, разработав новый катализатор на основе палладия. Работа опубликована в журнале Chemistry - A European Journal.

Водород получают из воды с помощью электролиза, при котором катализатор помогает выделять молекулы H₂. Традиционно для этого используется платина, однако ее высокая стоимость и дефицитность ограничивают применение технологии. Ученые создали альтернативу: нанопластины из палладия, которые обеспечивают столь же эффективное выделение водорода, но при меньших затратах.

Благодаря двум разным методам синтеза исследователи получили разновидности катализатора, которые показали высокую проводимость, большую площадь поверхности и эффективную передачу электронов.

Разработанный катализатор не только снижает затраты на производство водорода, но и отличается высокой устойчивостью — он сохранял стабильность в кислых условиях в течение 12 часов, что подтверждает его пригодность для промышленного применения.

По мнению ученых, открытие приближает мир к созданию доступных водородных технологий, которые смогут использоваться в энергетике, транспорте и хранении энергии. Более того, снижение зависимости от платины уменьшит негативное влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду.

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