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Альфа-частицы помогут в лечении редких опухолей, выяснили ученые

Brain Medicine: новый метод с использованием альфа-частиц поможет лечить опухоли
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NASA's Goddard Space Flight Center

Ученые представили новый метод лечения для борьбы с нейроэндокринными опухолями. В статье, опубликованной в журнале Brain Medicine, они подробно рассказали о методе, называемом таргетированной альфа-терапией (TAT), который может стать спасением для пациентов, для которых операция невозможна. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) — объединяющее название разнородной группы опухолей, развивающихся из нейроэндокринных клеток. Нейроэндокринные клетки вырабатывают биоактивные вещества, имеющие различные регуляторные функции. Поскольку эти клетки располагаются в очень многих местах организма, НЭО имеют разнообразную локализацию, различный характер роста и клинические признаки.

Альфа-частицы — это ядра атомов гелия, которые обладают высокой энергией и могут разрывать ДНК опухолевых клеток на очень коротких расстояниях. Это делает их более эффективными, особенно в тех местах, где другие виды радиации, например, бета-частицы (электроны) , не справляются. В отличие от бета-частиц, которые могут повреждать здоровые клетки, альфа-частицы наносят удар точно по раковым клеткам.

Ранние эксперименты на животных показали, что альфа-частицы замедляют рост опухолей с минимальными побочными эффектами. Новое исследование в клинике с использованием альфа-частиц показало положительные результаты — у некоторых пациентов болезнь контролировалась гораздо лучше, чем при традиционных методах лечения.

Хотя альфа-терапия обещает большие надежды, ее применение ограничивает несколько факторов. Одним из них является сложность производства альфа-частиц, поскольку они быстро распадаются. Также существует проблема высокой стоимости и необходимости точного расчета дозы радиации, чтобы не навредить здоровым органам.

Тем не менее, ученые работают над решением этих проблем и надеются, что в будущем эта терапия станет доступной для более широкого круга пациентов.

С каждым годом количество случаев нейроэндокринных опухолей растет, и альфа-терапия может стать важным шагом вперед для лечения таких пациентов, у которых другие методы уже не помогают. Ожидается, что в ближайшие годы будут проведены дополнительные исследования, которые помогут оценить долгосрочные результаты этого метода.

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