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Ученые создали лекарственный микрогель, который можно доставлять в почку через артерию

СГУ: создан микрогель для лечения почек, который вводят в питающую орган артерию

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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Учёные Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с коллегами разработали и протестировали микрогели для адресной доставки лекарств в почки через артерию, которая их питает. Это повысит эффективность лечения таких болезней, как почечная недостаточность, инфекции и даже рак почек. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Сегодня лечение заболеваний почек чаще всего предполагает приём таблеток, внутривенные инъекции или хирургическое вмешательство. Но эти методы имеют существенный недостаток: лекарства распространяются по всему организму, что может вызывать побочные эффекты.

Ученые создали специальные носители размером в несколько микрометров, которые содержат лекарство.

«Они имеют масляное ядро и белковую оболочку из сывороточного изолята – вещества, которое обладает сродством с клетками почек. Благодаря этому лекарство накапливается преимущественно в почках, а не в других органах. Это свойство делает разработанную структуру микрогелей перспективным кандидатом для разработки новых стратегий терапии заболеваний почек», – рассказала «Газете.Ru». старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Ольга Гуслякова.

Также ученые предложили по-новому вводить лекарство: не через внутривенное введение, а через внутриартериальное введение через артерию, питающую целевой орган – почку. Учёные провели эксперименты на лабораторных животных и выяснили, что новый метод доставки лекарств значительно эффективнее, чем традиционные способы.

Пока исследования проводились только на здоровых животных. Следующий этап – испытания на животных с заболеваниями почек. Если результаты окажутся успешными, это может привести к созданию новых препаратов, которые будут действовать точнее и с меньшими побочными эффектами.

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