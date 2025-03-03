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Искусственный интеллект помог лучше понять наночастицы

Science: разработан новый метод для наблюдения за наночастицами
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The American Chemical Society

Команда ученых из Нью-Йоркского университета, Университета Аризоны, Корнельского университета и Университета Айовы создала метод, позволяющий визуализировать поведение наночастиц в реальном времени. Технология сочетает возможности искусственного интеллекта и электронной микроскопии, что открывает новые перспективы в области производства лекарств, электроники и промышленных материалов. Работа опубликована в журнале Science.

«Наночастицы, используемые в каталитических системах, играют ключевую роль в жизни общества, ведь около 90% всех промышленных процессов включают катализ на том или ином этапе», — объяснил Карлос Фернандес-Гранда, профессор математики и науки о данных в Нью-Йоркском университете. — «Мы разработали метод на основе искусственного интеллекта, который позволяет изучать структурную динамику материалов на атомном уровне».

Проблема изучения наночастиц заключается в том, что их атомы изменяются слишком быстро, а существующие методы не позволяют точно фиксировать такие процессы. Исследователи решили эту задачу, обучив нейросеть особым образом. Новый метод автоматически устраняет шум в данных электронной микроскопии, позволяя наблюдать движение атомов с беспрецедентной детализацией.

«Из-за высокой скорости изменений в атомной структуре наночастиц изображения, полученные с помощью электронной микроскопии, очень зашумлены», — отметил Питер А. Крозиер, профессор материаловедения из Университета Аризоны. — «Мы создали метод, который автоматически удаляет этот шум, позволяя визуализировать ключевые атомные процессы».

Новое исследование также представляет статистический инструмент для количественной оценки динамических изменений формы и структуры частиц. По словам Дэвида С. Мэттесона, профессора Корнельского университета, это позволит отслеживать переходы между упорядоченными и хаотичными состояниями наночастиц.

Ранее физики обнаружили аномальные электронные кристаллы в новом материале.

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