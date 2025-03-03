Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Физики раскрыли 60-летнюю тайну самых энергичных частиц во Вселенной

PRL: при слиянии звезд образуются частицы с самой высокой энергией
close
NASA's Goddard Space Flight Center

Физик Гленнис Фаррар из Нью-Йоркского университета предложила новую теорию о том, как появляются ультравысокоэнергетичные космические лучи — частицы, энергия которых более чем в миллион раз превышает возможности земных ускорителей. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Согласно теории Фаррар, ультравысокоэнергетичные космические лучи образуются в результате слияния двойных нейтронных звезд, еще до окончательного формирования черной дыры. В этот момент мощные магнитные поля, возникающие в турбулентных потоках вещества, разгоняют частицы до невероятно высоких энергий. Этот процесс сопровождается гравитационными волнами — рябью в пространстве-времени, создаваемой массивными объектами.

«Этот новый взгляд на природу ультравысокоэнергетичных лучей предоставляет ученым уникальные возможности для изучения самых экстремальных процессов во Вселенной — слияний нейтронных звезд. Эти слияния приводят к образованию черных дыр и отвечают за формирование редких элементов, таких как золото, платина, уран и ксенон», — подчеркнула Фаррар.

Теория предсказывает два важных вывода, которые можно проверить в будущих исследованиях. Во-первых, самые высокоэнергетичные лучи происходят от редких элементов, таких как ксенон и теллур. Это предположение можно будет подтвердить, основываясь на данных наблюдений. Во-вторых, столкновения высокоэнергетичных лучей должны сопровождаться гравитационными волнами, которые возникают в результате слияния нейтронных звезд.

Таким образом, если последующие эксперименты подтвердят эти предсказания, загадка ультравысокоэнергетичных лучей, остававшаяся неразгаданной более 60 лет, будет окончательно раскрыта.

Ранее ученые определили форму Вселенной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами