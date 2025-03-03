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Таяние ледников замедляет мощнейшее океаническое течение, выяснили ученые

ERL: таяние ледниковых щитов приводит к замедлению мощнейшего течения
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photosoft/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Мельбурнского университета и Норвежского исследовательского центра NORCE обнаружили, что таяние ледниковых щитов приводит к замедлению Антарктического циркумполярного течения (ACC) — самого мощного океанического течения в мире. Эти изменения могут оказать серьезное влияние на глобальный климат и морские экосистемы. Работа опубликована в журнале Environmental Research Letters (ERL).

ACC в четыре раза мощнее Гольфстрима и играет ключевую роль в глобальной циркуляции воды, связывая Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Оно способствует распределению тепла, углекислого газа и биологических элементов по всему миру.

Приток пресной воды в Южный океан изменяет его свойства, включая соленость и циркуляцию потоков воды. Используя высокоточные модели океанических течений и температуры, ученые проанализировали влияние этих изменений на климатические процессы.

Моделирование проводилось на суперкомпьютере GADI в Австралии. В отличие от предыдущих исследований, которые предполагали ускорение ACC из-за температурных контрастов, новое исследование показывает, что поток может замедляться из-за пресной воды, препятствующей погружению плотных морских масс.

По словам ведущего автора исследования, профессора Бишахдатты Гайена, океаническая система — это сложный и хрупкий механизм. Если замедление ACC продолжится, это может привести к увеличению климатических экстремумов и ускорению глобального потепления из-за снижения способности океана поглощать углекислый газ.

Кроме того, ACC выполняет важную функцию барьера, предотвращая проникновение таких видов, как южные бурые водоросли и морские беспозвоночные, на Антарктический континент. Ослабление течения увеличивает риск вторжения этих организмов, что может нарушить местные пищевые цепи, в том числе повлиять на питание пингвинов.

«Даже при сценарии низких выбросов скорость таяния льдов может продолжить расти, что приведет к аналогичному замедлению ACC. Однако, если глобальное потепление будет ограничено в соответствии с Парижским соглашением, можно снизить темпы таяния и избежать наиболее серьезных последствий для океанических течений», — заключил климатолог доктор Таймур Сохайл.

Ранее ученые выяснили, что извержение Везувия превратило мозг жертвы в стекло.

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