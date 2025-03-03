Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый рассказал, почему люди не смеются от щекотания самих себя

Live Science: когда человека щекочет сам себя, мозг реагирует менее активно
close
Pexels

При попытке пощекотать самих себя почти все люди не смеются. Так происходит потому, что мозг менее активно реагирует на прикосновения, которые человек производит сам, а также «предугадывает» результат таких действий. Об этом изданию Live Science рассказал Дэвид Иглмен, нейробиолог из Стэнфордского университета.

Ученый объяснил, что мозг уже знает об ожидаемом, предсказуемом ощущении щекотки и «преуменьшает» его.

«Всякий раз, когда вы совершаете какое-либо действие, первичная моторная кора — часть мозга, отвечающая за передачу сообщения, отправляет копию команды — «эфферентную копию» — во многие другие области, чтобы подготовиться к сенсорной информации, которая вот-вот поступит», — объяснил Иглмен.

Также копии сигналов одновременно посылаются в соматосенсорную кору, которая обрабатывает поступающую сенсорную информацию, и в зрительную кору, отвечающую, соответственно, за восприятие визуальных сигналов. Это позволяет телу заранее «подготовиться» к прикосновению.

Отмечается, что люди воспринимают собственные прикосновения менее интенсивно, чем внешние. При этом такой эффект связан не с особенностями психологии — нейровизуализация мозга подтверждает, что орган слабее реагирует на ощущения, которые генерирует тело человека самостоятельно.

Ранее ученые нашли связь между щекоткой и сексуальным возбуждением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами