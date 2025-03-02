Названы скрытые признаки заболеваний печени

Потемнение мочи, изменение цвета кала, усталость и потеря веса могут указывать на развитие заболеваний печени. Об этом изданию Daily Mail рассказали эксперты Американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ученые рассказали, что алкоголизм — основная причина заболеваний печени. При расщеплении этилового спирта печень вырабатывает вредные вещества, которые повреждают клетки органа и приводят к образованию рубцовой ткани. Вирус Эпштейна-Барр и гепатит также могут вызывать воспаление печени, которое со временем приводит к ее повреждению.

При этом пожелтение кожи и белков глаз не всегда может служить индикатором дисфункции этого органа. Иногда заболевания печени проявляются скрытыми признаками, такими как потемнение мочи из-за повышенного уровня пигмента билирубина в крови.

Билирубин — это компонент желчи, которая вырабатывается печенью для переваривания пищи. Обычно печень помогает выводить избыток билирубина из крови, но повреждение органа ограничивает эту способность. Также нарушение функции органа не позволяет ему вырабатывать достаточное количество желчи, которая придает стулу темный цвет. Из-за этого каловые массы становятся бледными или «глинистыми».

Врачи из клиники Майо также указали на усталость как на едва заметный признак проблем с печенью. Они объяснили, что обычно печень помогает перерабатывать питательные вещества и химические соединения, которые регулируют обмен веществ. Однако при рубцевании возникает недостаток питательных веществ и накопление токсинов, что приводит к усталости.

Воспаление, вызванное повреждением печени, также приводит к выработке воспалительных цитокинов — белков, которые атакуют центральную нервную систему и снижают уровень энергии.

Ранее ученые выяснили, что одиночество повышает риск проблем с печенью.