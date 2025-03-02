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Назван анализ крови, который нужно сдать в 20 лет

Daily Mail: уровень витамина D в крови нужно начать отслеживать с 20 лет
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Отслеживание уровня витамина D в крови с 20 лет поможет избежать мышечной слабости и боли в костях в пожилом возрасте. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Клэр Джерада, бывший председатель Королевского колледжа врачей общей практики.

Витамин D отвечает за то, как организм усваивает кальций и фосфор — необходимые для роста и здоровья костей элементы. Также этот витамин участвует в иммунных и эндокринных процессах: помогает бороться с инфекциями и поддерживать здоровый вес.

По словам доктора Джерада, дефицит витамина D повышает риск переломов и других проблем со здоровьем. Врач подчеркнула, что мониторинг уровня этого вещества должен осуществляться с молодых лет. Дело в том, что недостаток витамина D может накапливаться, что с годами начнёт негативно отражаться на состоянии мышц и костей, а также иммунной системы.

Специалист добавила, что дефицит витамина D обычно можно устранить, изменив образ жизни. Врач рекомендует проводить под солнцем умеренное количество времени, потреблять богатые витамином D продукты (яйца, рыбу, грибы) и при необходимости принимать специализированные добавки.

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