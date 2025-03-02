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Назван простой способ улучшить сон и активность в пожилом возрасте

GeroScience: синий свет поможет улучшить сон и активность в пожилом возрасте
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Kyushu University

Международная команда ученых выявила, что этот синий свет может положительно повлиять на естественные биоритмы организма, улучшая качество сна и повышая активность в течение дня для пожилых людей, живущих дома. Работа опубликована в журнале GeroScience.

С возрастом у людей часто изменяются паттерны сна, и им становится труднее выспаться. Сон становится менее глубоким, ночные пробуждения становятся более частыми, а дневная усталость усиливается. Одной из причин этих изменений является то, что с возрастом глаза становятся менее эффективными в восприятии света, который играет важную роль в регулировании естественного цикла сна и бодрствования.

В новой работе ученые изучили влияние различных типов света на сон и дневную активность. Целью исследования было выяснить, может ли использование голубого света по утрам, по сравнению с обычным белым светом, улучшить качество сна и активность пожилых людей, испытывающих проблемы со сном в повседневной жизни.

Авторы проанализировали данные 36 человек старше 60 лет, живущих дома и имеющих трудности со сном. Участники не работали на полный рабочий день, были здоровы, не имели серьезных заболеваний и не принимали лекарства, сильно влияющие на сон. Исследование длилось 11 недель, и проводилось осенью и зимой, когда естественного солнечного света обычно бывает меньше.

Результаты показали, что использование голубого света утром способствует улучшению дневной активности и более спокойному сну, который не прерывается на протяжении ночи. Однако, когда тот же самый свет используется вечером, ситуация меняется. Более продолжительное вечернее освещение, наоборот, может привести к увеличению времени засыпания и снижению качества сна.

Авторы считают, что это открытие демонстрирует большие возможности световой терапии для улучшения качества сна и поддержания активного образа жизни пожилых людей. При этом отпадает необходимость в использовании медикаментов.

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