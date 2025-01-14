Пересадка клеток мозга оказалась эффективна в лечении неврологических расстройств

Канадские нейробиологи из Университета Макгилла доказали возможность лечения некоторых неврологических заболеваний пересадкой клеток мозга астроцитов. Исследование опубликовано на портале научных материалов The Conversation.

Астроциты — тип мозговых клеток звездообразной формы. Они встречаются в центральной нервной системе так же часто, как и нейроны, однако их роль в здоровье и болезнях мозга менее изучена.

Хотя многие заболевания мозга характеризуются потерей определенных клеток, общей связью между этими заболеваниями служит потеря астроцитов.

В новом исследовании команда вырастила культуры астроцитов в лаборатории, достав незрелые клетки из коры головного мозга новорожденных мышей.

Чтобы отслеживать развитие трансплантированных астроцитов после их доставки реципиентам, специалисты использовали астроциты от генетически модифицированных животных. Донорские астроциты, которые светились красным, пересаживали в мозг мышей, у которых астроциты светились зеленым.

Результаты показали, что донорские астроциты могут выживать в течение года после пересадки, нормально развиваясь и интегрируясь в мозг реципиента наряду с родными клетками.

Пересаженным астроцитам, по-видимому, требовалось некоторое время, чтобы догнать и идеально соответствовать родным астроцитам мышей с точки зрения этих рецепторов и ионных каналов.

Оказалось, что интеграция астроцитов в мозг зависит от возраста мыши, который отражает зрелость клеточной среды.

Когда астроциты трансплантировались детенышу, они могли мигрировать и широко распространяться в мозге хозяина. Однако, когда астроциты пересаживали молодым взрослым мышам, они не выходили за область вживления.

По словам исследователей, пересадка астроцитов способствовала увеличение пластичности мозга и регенерации после травм при различных неврологических заболеваниях.

Ранее ученые предложили лечить черепно-мозговые травмы красным светом.