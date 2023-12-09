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Секрет прочности Великой Китайской стены оказался связан с микробами

Science Advances: Великую Китайскую стену от разрушения защищает цемент из мха

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Global Look Press

Большие участки Великой Китайской стены сохраняют прочность благодаря цианобактериям и мхам, которые защищают ее от эрозии. Исследование ученых из Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине опубликовано в журнале Science Advances.

Чтобы проверить прочность и целостность Великой стены, ученые собрали образцы на восьми разных участках, построенных между 1368 и 1644 годами до н.э. во времена династии Мин. 67% образцов содержали тонкие биокорки из микробов. Такие участки были в три раза прочнее, особенно эффективно укреплял стену мох. Ученые объяснили, что это связано с тем, что цианобактерии и другие микробы выделяют вещества, которые крепко прилипают к частицам земли, по сути образуя цемент.

Великая Китайская стена простирается более чем на 21 тысячу километров и строилась на протяжении многих столетий с 221 года до нашей эры. Во время строительства рабочие часто использовали смесь органических материалов, содержащую почву и камни. Этот материал способствует росту цианобактерий (микробов, производящих некоторые питательные вещества с помощью солнечной энергии), мхов и лишайников.

Ранее ученые выяснили, что родственники тираннозавров любили откусывать голени своим жертвам.

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