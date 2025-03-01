Ученые раскрыли эволюционное древо моллюсков: от улиток до осьминогов

Science: общий предок всех моллюсков обладал твердым панцирем, но не имел глаз

Международная группа ученых из Испании, Германии и США реконструировала эволюционную историю моллюсков — одной из самых разнообразных групп животных на планете. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Моллюски, включая улиток, кальмаров, мидий и осьминогов, представляют собой невероятно разнообразную группу, насчитывающую около 100 тыс. описанных видов. Однако их эволюционные связи долгое время оставались загадкой из-за противоречивых данных, полученных из ископаемых, морфологии и генетики.

Команда проанализировала геномы 77 видов моллюсков, создав наиболее полное на сегодня эволюционное древо этих существ. Результаты подтвердили, что все моллюски произошли от общего предка, который, вероятно, имел твердый панцирь, ногу для передвижения, орган для питания, но не обладал глазами.

Биологи установили, что моллюски разделились на две основные группы: Aculifera (виды с игольчатыми спикулами) и Conchifera (традиционные моллюски, такие как улитки, мидии и головоногие).

Моноплакофоры, примитивные моллюски, считавшиеся вымершими, оказались древнейшей ветвью в группе Conchifera. Головоногие (кальмары, каракатицы и осьминоги) следуют за моноплакофорами в эволюционном древе. Остальные представители Conchifera образуют группу Megalopodifera, включающую скафопод (ракушки-бивни), улиток и слизней.

«Теперь мы можем составить более четкое представление о вероятном предке всех моллюсков, от садовой улитки до глубоководного осьминога», — отметили первый автор исследования, биоинформатик из Научно-исследовательского института Цзэюань Чэнь.

Открытие не только углубляет понимание эволюции жизни на Земле, но и демонстрирует, как современные геномные технологии могут помочь раскрыть тайны, которые десятилетиями оставались неразгаданными.

Ранее ученые раскрыли секрет невероятной ловкости осьминогов.