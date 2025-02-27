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У школьных хулиганов в будущем рождается больше детей, чем у тихонь

EBS: подростки, склонные к буллингу, имеют больше детей во взрослом возрасте
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Shutterstock

Исследователи из Университета Брока обнаружили, что подростки, склонные к буллингу, имеют больше детей во взрослом возрасте, чем их сверстники. Они предположили, что агрессивное поведение может быть связано с эволюционными механизмами выживания. Работа опубликована в журнале Evolutionary Behavioral Sciences (EBS).

По словам профессора Тони Волка, буллинг не просто деструктивное поведение, а стратегия, которая приносит ощутимые преимущества. Исследования показали, что агрессивные подростки чаще заводят романтические отношения, имеют больше сексуальных контактов и добиваются социальных привилегий, таких как популярность, деньги и академические достижения.

Ученые проанализировали данные длительного исследования, начатого в 2008 году, в котором участвовали сотни школьников из 50 школ Южного Онтарио. Также были опрошены взрослые в возрасте 24–35 лет, которые рассказали о своем опыте буллинга в подростковом возрасте.

Результаты показали, что как среди мужчин, так и среди женщин более высокий уровень буллинга в подростковом возрасте был связан с ранним родительством (примерно в 23–24 года) и большим числом детей.

Исследователи считают, что буллинг может иметь эволюционные корни, способствуя передаче генов к следующим поколениям. Они предупреждают, что если не учитывать этот фактор, то хулиганы из школ могут стать лидерами в политике, бизнесе и других сферах, формируя социальные нормы на основе агрессии.

Следующий этап исследования будет посвящен воспитанию детей хулиганов. Ученые намерены выяснить, передают ли родители свой стиль поведения детям и воспитывают ли их в духе агрессии.

Ранее ученые выяснили, что детская тревога влияет на мальчиков и девочек по-разному.

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