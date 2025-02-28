Ученые показали новые снимки поверхности Луны

Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace опубликовала впечатляющие кадры Луны, снятые спускаемым модулем Blue Ghost во время маневрирования перед посадкой. На видео, ускоренном в 10 раз, можно увидеть дальнюю сторону Луны и сам аппарат, а именно его радиаторные панели и двигатели ориентации. Изображения и видео опубликованы на портале Firefly Aerospace.

Blue Ghost несет на своем борту 10 научных и технологических инструментов NASA, которые будут изучать Море Кризисов – крупный ударный бассейн на видимой стороне Луны, заполненный застывшей базальтовой лавой.

Это первая из трех миссий, которые Firefly Aerospace выполняет для NASA. Вторая миссия в 2026 году доставит аппарат на обратную сторону Луны. А третья, в 2028 году, отправит ровер для изучения таинственных куполов Груйтуйзена на видимой стороне. Собранные данные помогут NASA в планах по созданию долгосрочной лунной базы.

Это лишь первая из трех миссий, которые Firefly Aerospace реализует для NASA. Вторая миссия, запланированная на 2026 год, отправит аппарат на обратную сторону Луны. А третья миссия, намеченная на 2028 год, отправит ровер к загадочным куполам Груйтуйзена на видимой стороне Луны. Полученные данные послужат основой для реализации планов NASA по созданию долгосрочной лунной базы.

Посадка в Море Кризисов запланирована на 2 марта. Если все пройдет успешно, аппарат проработает один лунный день (14 земных суток), зафиксировав солнечное затмение и лунный закат, после чего продержится еще несколько часов в суровых условиях лунной ночи.

Долговременная работа аппарата невозможна – ночью температура опускается ниже -246°C, что делает эксплуатацию электроники практически нереализуемой.

Ранее во тьме, окружающей Солнечную систему, была обнаружена загадочная спираль.