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Во тьме, окружающей Солнечную систему, была обнаружена загадочная спираль

AstroJournal: облако Оорта имеет спиральную форму
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(ThePlanets.org

На краю Солнечной системы скрывается нечто удивительное — гигантская спиральная структура, сформированная гравитационным влиянием Млечного Пути. Это открытие сделали ученые под руководством астронома Дэвида Несворны из Юго-Западного исследовательского института в США. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Исследователи провели детальное моделирование внутреннего облака Оорта, используя суперкомпьютер Pleiades NASA. Они учли не только гравитационное воздействие Солнца, но и влияние галактических приливных сил. Оказалось, что облако, которое ранее считалось ровным диском, на самом деле имеет спиральную форму с двумя закрученными рукавами, а также наклонено к плоскости эклиптики под углом 30 градусов.

Эта структура появилась еще в первые несколько сотен лет существования Солнечной системы и сохранилась до наших дней. Ее существование подтверждается данными предыдущих исследований, в которых ученые даже не искали подобных аномалий.

Прямая фиксация этой спирали может оказаться крайне сложной или вовсе невозможной, но она объясняет особенности движения долгопериодических комет и может пролить свет на раннюю историю формирования Солнечной системы.

Ранее ученые разгадали загадку странного сигнала в австралийской пустыне.

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