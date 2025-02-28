Россиянка родила здорового малыша после трансплантации сердца

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии 27-летняя женщина из Ивановской области, которой в 2022 году была пересажена сердце, стала мамой здорового малыша. Сложнейшая операция и последующее сопровождение специалистов МОНИИАГ и ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» позволили ей успешно выносить и родить ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ФГБУ «НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова».

Женщина перенесла серьезную остановку сердца в декабре 2022 года, после чего врачи провели реанимационные мероприятия и срочно провели трансплантацию. Спустя два года, при плановом обследовании, специалисты предложили ей рассмотреть возможность беременности. После тщательной консультации с трансплантологами и акушерами было решено, что ее организм справится с нагрузкой, и она начала подготовку к материнству.

Беременность была осложнена гестационным сахарным диабетом, для чего было назначено лечение инсулином и постоянный мониторинг уровня глюкозы. Вся беременность находилась под контролем команды врачей, включая кардиологов и акушеров, которые корректировали терапию и проводили дополнительные исследования для предотвращения осложнений.

На 38-й неделе беременности было принято решение о проведении планового кесарева сечения. Операция прошла успешно, и пара стала счастливыми родителями здорового мальчика весом 2,68 кг и длиной 48 см. В родах также присутствовал отец малыша, который поддерживал жену.

«На сегодняшний день у нас было уже 28 таких пациенток: 21 роженица после трансплантации почки, две — после трансплантации поджелудочной железы и почки, одна — после пересадки комплекса сердце-легкие, одна — после пересадки легких и еще три пациентки, которым ранее было пересажено сердце», — сообщил директор ГБУЗ МО МОНИИАГ Роман Шмаков, который лично принимал у пациентки роды. — «Это самый большой опыт одного учреждения не только в России, но и в мире».

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