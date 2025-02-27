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Наличие детей помогает сохранять мозг мужчин молодым, выяснили ученые

PNAS: наличие детей помогает мозгу мужчин сопротивляться возрастным изменениям
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Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Ратгерского и Йельского университетов установили, что мужчины с детьми демонстрируют «омолаживающие» паттерны мозговой активности. При этом такой эффект усиливается с появлением каждого последующего ребенка. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

К таким выводам ученые пришли в результате анализа МРТ-снимков мозга мужчин и женщин с детьми, которые уже стали родителями, а также добровольцев без детей. Исследователи стремились выяснить, как различные области мозга представителей обеих групп взаимодействуют друг с другом. Ученые сосредоточились на областях, отвечающих за движение, ощущения и установление социальных связей.

Результаты показали, что наличие ребенка было связано с усилением функциональных связей в соматосенсорных и двигательных сетях. При этом мозг участников с детьми демонстрировал паттерны активности, прямо противоположные тем, что наблюдаются при возрастных изменениях. Кроме того, «омолаживающая» активность усиливалась с появлением каждого последующего ребенка.

Ученые отметили, что такие изменения работы мозга проявлялись как у матерей, так и у отцов. Это позволяет предположить, что польза родительского опыта не обусловлена биологическими изменениями, связанными с беременностью.

Ранее ученые выяснили, почему у мужчин риск развития болезни Паркинсона выше, чем у женщин.

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