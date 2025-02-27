Назван возраст, после которого сперма у мужчины становится хуже

Качество спермы ухудшается с возрастом, начиная примерно с 40–45 лет, рассказал «Газете.Ru» профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.

«Некоторые показатели будут снижаться, но это не является прямым аналогом менопаузы. У мужчин сперматозоиды продолжают вырабатываться каждый день, до конца жизни. С возрастом параметры эякуляции и качество спермы снижаются, также как и уровень тестостерона. Это называется андропаузой или возрастным андрогенодефицитом. Но в отличие от женщин, андропауза не означает прекращение репродуктивной функции», – объяснил специалист.

Если уровень тестостерона снижается ниже определенной границы или начинают проявляться негативные симптомы дефицита андрогенов, врач может предложить пожизненную заместительную гормональную терапию. Обычно это происходит в возрасте 50–60 или 70 лет, когда репродуктивная функция, вероятно, уже реализована.

«На фоне этой терапии свой собственный тестостерон перестает синтезироваться через полгода или год, но пациент будет получать его извне. В этом случае мужчина уже не сможет иметь детей, так как в яичках больше не будут вырабатываться сперматозоиды. Они перестают работать на секрецию и экскрецию, то есть на синтез тестостерона и сперматозоидов», – заключил доктор.

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