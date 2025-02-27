проект

>

Назван возраст, после которого сперма у мужчины становится хуже

Уролог Спивак: после 45 лет качество спермы начинает падать

close
Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

Качество спермы ухудшается с возрастом, начиная примерно с 40–45 лет, рассказал «Газете.Ru» профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.

«Некоторые показатели будут снижаться, но это не является прямым аналогом менопаузы. У мужчин сперматозоиды продолжают вырабатываться каждый день, до конца жизни. С возрастом параметры эякуляции и качество спермы снижаются, также как и уровень тестостерона. Это называется андропаузой или возрастным андрогенодефицитом. Но в отличие от женщин, андропауза не означает прекращение репродуктивной функции», – объяснил специалист.

Если уровень тестостерона снижается ниже определенной границы или начинают проявляться негативные симптомы дефицита андрогенов, врач может предложить пожизненную заместительную гормональную терапию. Обычно это происходит в возрасте 50–60 или 70 лет, когда репродуктивная функция, вероятно, уже реализована.

«На фоне этой терапии свой собственный тестостерон перестает синтезироваться через полгода или год, но пациент будет получать его извне. В этом случае мужчина уже не сможет иметь детей, так как в яичках больше не будут вырабатываться сперматозоиды. Они перестают работать на секрецию и экскрецию, то есть на синтез тестостерона и сперматозоидов», – заключил доктор.

Ранее в России создали искусственную кожу с микробиотой для экспериментов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами