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Названы четыре главных полезных свойства кефира

Health News: кефир содержит до 61 штамма полезных бактерий
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Кефир не только обладает низкой калорийностью и содержанием лактозы, но и подавляет рост вредных бактерий, таких как сальмонелла. Кроме того, этот продукт помогает эффективно поддерживать здоровье кишечника. Об этом изданию Health News рассказала датский диетолог Сандра Вигелиене.

По словам специалиста, в одной чашке обычного нежирного кефира содержится всего 43 ккал и 3,79 г белка. В кефире также мало лактозы (3,7 г на стакан), что делает его потенциально безопасным для многих людей с непереносимостью молочного сахара.

Кроме того, этот продукт выступает отличным источником пробиотиков, так как он содержит до 61 штамма полезных бактерий и дрожжей.  В их числе различные штаммы лактобактерий, которые могут способствовать нормальной работе кишечника и поддерживать здоровье в целом. Более того, лактобактерии потенциально могут помочь справиться с некоторыми симптомами синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Диетолог добавила, что пробиотическое действие кефира не только позволяет улучшить состояние кишечной микрофлоры, но и защитить ее от размножения опасных бактерий, таких как  сальмонелла. При попадании в организм через рот сальмонеллы вызывают развитие острой кишечной инфекции, хотя некоторые их виды могут существовать в организме, не причиняя особого вреда.

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