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«Стареющий» жир ухудшает здоровье мозга, выяснили ученые

GeroScience: стареющая жировая ткань может снижать когнитивные способности
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университетов Тохо и Киото (Япония) установили, что старение висцеральной жировой ткани может быть причиной возрастного снижения когнитивных способностей. Результаты работы опубликованы в журнале GeroScience.

К такому выводу ученые пришли в результате экспериментов на мышах. Они выяснили, что висцеральная жировая ткань, расположенная в брюшной полости, вырабатывает белок CX3CL1, стимулирующий выработку молекулы BDNF. Этот белок важен для поддержания когнитивных функций.

У молодых мышей взаимодействие жировой ткани и мозга способствует нормальной выработке BDNF и сохранению когнитивного здоровья. Однако с возрастом этот процесс нарушается. Снижение экспрессии CX3CL1 в стареющей жировой ткани приводит к уменьшению уровня BDNF в мозге, что, в свою очередь, вызывает ухудшение внимания и памяти.

Кроме того, исследование выявило, что стероидные гормоны, способствующие процессу липолиза в жировой ткани, увеличивают экспрессию CX3CL1. Однако у старых мышей чувствительность жировой ткани к этим гормонам снижается, что также способствует уменьшению выработки CX3CL1 и снижению уровня BDNF в мозге.

По словам ученых, этот механизм может обусловливать возрастное снижение когнитивных способностей и у людей. Однако для оценки взаимодействия жировой ткани и мозга человека нужны дополнительные исследования.

Ранее была создана нейросеть, измеряющая скорость старения мозга человека.

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