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Ученые нашли доказательство существования параллельной вселенной

News Frol: физики обнаружили доказательства существования параллельных миров
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buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Физики из США и Швейцарии заявили о получении первых возможных доказательств существования параллельных миров. Об этом сообщил портал News Frol.

По данным издания, ученые нашли аномальные квантовые отклонения в ускорителе частиц. Такие изменения невозможно объяснить с точки зрения классической науки. Ведущий специалист считает, что полученная информация может указывать на существование невидимой «теневой» вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

Если гипотеза окажется верной, то это откроет путь к разработке технологий, которые позволят перемещаться между различными измерениями, заключили авторы статьи.

До этого международная группа ученых из Института поисков внеземного разума SETI провела первое в своем роде межгалактическое сканирование для обнаружения инопланетных радиосигналов в диапазоне 100 МГц. Исследование охватило 2800 галактик.

Ранее ученые предложили искать развитые цивилизации на планетах, вокруг которых вращаются компактные черные дыры.

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