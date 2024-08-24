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Ученые предложили искать пришельцев на планетах со спутниками в виде черных дыр

RNASS: внеземной разум может использовать энергию компактных черных дыр

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NASA Goddard

Астрономы из Гарвардского университета в США определили новый признак, способный указывать на существование высокоразвитых инопланетных цивилизаций. Они предложили искать планеты, на орбитах которых вращаются миниатюрные черные дыры. Исследование опубликовано в научном журнале Research Notes of the AAS (RNASS).

Гипотеза ученых основана на расчетах нобелевского лауреата по физике Роджера Пенроуза, который в 1971 году предложил способ извлечения энергии из вращающейся черной дыры. Он утверждал, что это можно сделать, построив линию вокруг аккреционного диска гравитационной воронки, где падающее вещество ускоряется почти до скорости света, вызывая высвобождение энергии в нескольких длинах волн.

В новом исследовании профессор астрономии Ави Леб описал систему, где вокруг планеты вращается очень маленькая черная дыра с массой всего в 100 тыс. тонн. Такой объект мог бы снабжать целый мир энергией неопределенно долгий срок, если ежегодно подпитывать ее незначительным количеством материи — около 2,2 килограмма. В противном случае черная дыра исчезнет из-за потери энергии, вызванной излучением Хокинга.

«Эта система черной дыры — самый эффективный двигатель, о котором я когда-либо думал. Топливо преобразуется в энергию с идеальной эффективностью 100%, потому что масса, падающая в черную дыру, в конечном итоге выходит в виде излучения Хокинга. Единственный другой метод преобразования массы в излучение с эффективностью 100% — это аннигиляция материи и антиматерии», — отметил профессор Леб.

Еще одно преимущество заключается в том, что черная дыра может использовать любую форму материи в качестве топлива, включая любые отходы, которые производит цивилизация. В этом отношении двигатель черной дыры решил бы проблемы мусора развитой цивилизации, одновременно обеспечивая неисчерпаемый запас энергии взамен.

В глобальном масштабе человечество производит около 1,92 млрд тонн отходов в год, что оказывает серьезное воздействие на нашу окружающую среду. Этого было бы достаточно, чтобы кормить двигатель черной дыры весом 100 тыс. тонн в течение более 437 миллионов лет.

Ученый добавил, что для создания компактной черной дыры с нужными характеристиками нужно сжать материю или до плотности, которая в 600 раз выше плотности железа. Плотность атомных ядер или нейтронных звезд всего в 150 раз плотнее этого показателя.

По мнению исследователя, создание управляемых черных дыр может быть доступно цивилизациям, стоящим на следующей ступени технологического развития.

Ранее ученые назвали причину, затрудняющую поиск внеземного разума.

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