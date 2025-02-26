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Ученые раскрыли «сеть наркотрафика» в мозге человека

PNAS: эндоканнабиноиды перемещаются по мозгу в крошечных жировых пузырьках
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Нидерландские ученые из Лейденского университета выяснили, каким образом в мозге человека передвигаются эндоканнабиноиды — похожие на вещества из марихуаны молекулы, вырабатываемые нашим организмом. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Эндоканнабиноиды, такие как 2-AG, играют ключевую роль в регуляции боли, настроения, аппетита и других функций. Долгое время изучение 2-AG было сложной задачей, так как это жирное вещество невозможно увидеть под микроскопом без разрушения клеток. Прорыв произошел благодаря разработке специального датчика, который загорается при обнаружении 2-AG. Это позволило впервые наблюдать движение молекул в реальном времени.

Используя этот датчик, исследователи обнаружили, что 2-AG транспортируется в везикулах (крошечных жировых пузырьках), каждая из которых содержит около 2000 молекул. Эксперименты показали, что блокировка производства 2-AG или везикул нарушает этот процесс, подтверждая их ключевую роль.

Открытие может помочь в разработке новых методов лечения хронической боли, тревожности, эпилепсии и других заболеваний, связанных с нарушением работы эндоканнабиноидной системы.

Ранее ученые нашли в мозге механизм, помогающий преодолеть страх.

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