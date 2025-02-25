Грудное молоко помогло добиться прорыва в разработке съедобных вакцин и лекарств

Израильские ученые из технологического института Технион объявили о прорыве в создании пероральных вакцин и лекарств, которые смогут заменить инъекции на проглатывание таблеток и капсул. Это стало возможным за счет свойств грудного молока, которое способно доставлять полезные вещества в кровоток сквозь кишечный барьер. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Controlled Release (JCR).

Команда разработала искусственные частицы, названные «милкосомами», которые имитируют свойства грудного молока. Специалисты обнаружили, что белки грудного молока образуют вокруг наночастиц особое покрытие, названное «короной белка грудного молока человека».

Это покрытие позволяет наночастицам преодолевать кишечный барьер — защитный слой, который обычно препятствует проникновению крупных молекул, таких как белки и антитела, в кровоток.

«Грудное молоко — это уникальная биожидкость, которая содержит множество соединений, необходимых для здоровья ребенка. Если эти соединения могут преодолевать кишечный барьер, значит, в молоке есть «ключи», которые позволяют это делать. Мы обнаружили, что таким ключом являются белки, образующие корону вокруг наночастиц», — пояснил руководитель исследования, доцент Ассаф Зингер.

Ученые подтвердили свои выводы, проведя эксперименты на клетках кишечника человека и образцах кишечника свиньи. Они также сравнили влияние грудного молока, коровьего молока и молочной смеси на проницаемость кишечного барьера. Оказалось, что грудное молоко обладает наибольшей способностью усиливать проницаемость, что делает его идеальной моделью для разработки новых методов доставки лекарств.

Грудное молоко содержит широкий спектр компонентов, включая ферменты, гормоны, антитела, нуклеиновые кислоты и жиры, которые необходимы для развития мозга, иммунной системы и микробиома кишечника. Его состав варьируется в зависимости от потребностей ребенка и состояния матери, что делает его уникальным природным лекарством.

Если ученым удастся создать наночастицы, способные эффективно доставлять лекарства через кишечник, это может революционизировать лечение многих заболеваний. Например, вакцины от COVID-19, гриппа или даже инсулин для диабетиков можно будет принимать перорально, что значительно упростит их использование.

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