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Найден способ защитить здоровье от вреда работы по ночам

ОЕМ: добавки с мелатонином снижают риск развития рака у работающих по ночам
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Shutterstock

Добавки с мелатонином помогают восстановить повреждения ДНК, связанные с работой в ночную смену, повышая способность организма к регенерации и снижая риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале  Occupational & Environmental Medicine (ОЕМ).

Ученые объяснили, что нормальная выработка гормона-регулятора биологических часов, мелатонина, подавляется у  работников ночной смены. Это ставит под угрозу способность организма восстанавливать окислительные повреждения ДНК — побочный продукт нормальных клеточных процессов, повышая риск некоторых видов рака.

Ученые стремились выяснить, могут ли добавки с мелатонином помочь компенсировать этот вред. Они содержат синтетический аналог этого гормона, который оказывает адаптогенное, седативное и снотворное действие.

Для этого они провели эксперимент с участием 40 добровольцев. Половину участников проинструктировали ежедневно принимать по три мг мелатонина во время еды и за час до сна в течение четырех недель подряд.  Другой половине назначили плацебо. Все участники отрабатывали как минимум две ночные смены подряд каждую неделю в течение как минимум шести месяцев. Ни у кого из них не было нарушений сна или хронических заболеваний.

В начале и в конце исследования ученые проанализировали уровни 8-OHdG в моче добровольцев. В медицинской практике 8-OHDG используют в качестве маркера окислительного стресса (формы повреждения клеток) и канцерогенеза.

Уровни 8-OHdG в моче были на 80% выше во время дневного сна у тех, кто принимал добавки с мелатонином, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Однако существенной разницы в уровнях 8-OHdG в моче во время последующей ночной смены не наблюдалось. По словам ученых, это говорило об улучшении способности организма к восстановлению ДНК.

По словам ученых, большинство участников работали в сфере здравоохранения, поэтому результаты могут быть неприменимы к другим категориям работников, работающих в ночную смену. Кроме того, в исследовании не учитывалось воздействие естественного света, которое влияет на уровень мелатонина в крови.

Ранее ученые выяснили, что дневной сон помогает решать проблемы.

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