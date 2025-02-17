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Дневной сон помогает решать проблемы, выяснили ученые

JSR: дневной сон повышает навыки мозга по решению проблем
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Depositphotos

Ученые из Техасского государственного университета выяснили, что дневной сон улучшает способность мозга решать задачи, а ключевую роль в этом процессе играет фаза быстрого сна. Оказалось, что после сна люди лучше справляются с проблемами, которые ранее казались им неразрешимыми. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

В эксперименте 58 человек сначала решали задачи, получая для них готовые решения, а затем сталкивались с аналогичными задачами, но уже без подсказок. После этого половина участников отправилась на 110-минутный дневной сон, а остальные бодрствовали. Когда все снова вернулись к решению задач, выяснилось, что те, кто спал, лучше справлялись с заданиями, которые ранее вызвали у них затруднения.

Особенно заметен был эффект у тех, кто провел больше времени в фазе быстрого сна. Исследователи считают, что в этом состоянии мозг активнее связывает новый опыт с уже имеющимися знаниями, что и помогает лучше справляться с аналогичными задачами в будущем.

Хотя прямая причинно-следственная связь еще требует подтверждения, результаты исследования вписываются в общую картину научных данных о том, что сон улучшает творческое мышление и гибкость ума. Так что совет «переспать с проблемой» действительно может быть полезной стратегией для поиска решений.

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