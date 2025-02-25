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Российские ученые сделали уникальные протезы ног из углепластика

В Новосибирске разработаны инновационные протезы ног из углепластика
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Dmitry Markov152/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске разработали легкий и прочный протез для ног, изготовленный из уникального полимерного композитного материала — углепластика, практически не имеющего аналогов в России. Об этом сообщил ТАСС директор компании «Медико-биологический союз» (МБС) Михаил Лосев.

«Уже поставили на человека. Мы испытывали десятки материалов, проводили сотни испытаний, делали цифровую модель и потом уже, собственно, создавали сам протез», — отметил он. По словам эксперта, в результате был разработан качественный конкурентоспособный продукт для импортозамещения.

Лосев добавил, что на сегодняшний день в протезировании нижних конечностей все еще используются иностранные импланты. Протезы изготовлены из карбона — углепластика, который может иметь различные виды и структуры в зависимости от поставленных задач. Он пояснил, что многослойная комбинация композитных слоев позволяет настраивать жесткость и упругость материала, подгоняя его под конкретные условия.

Ключевыми являются комбинация материалов и их укладка. Новосибирские ученые производят заготовки, из которых затем вырезаются сами протезы, используя гидравлический пресс с давлением свыше 150 тонн.

Лосев добавил, что уже получены готовые изделия и прошли испытания на людях, которые подтверждают их эффективность.

Ранее школьница создала протез для трехлапой собаки с помощью 3D-печати.

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