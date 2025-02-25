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Ученые назвали опасные для жизни последствия одной бессонной ночи

TJI: нехватка сна подавляет иммунитет и повышает риск развития ожирения
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Кувейтские ученые из Института диабета Дасмана обнаружили, что лишение сна вызывает изменения в иммунных клетках, аналогичные тем, что наблюдаются у людей с ожирением. Даже одна бессонная ночь может значительно повлиять на работу иммунной системы. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Immunology (TJI).

Команда, выяснила, что при бодрствовании в течение 24 часов у здоровых людей меняется профиль моноцитов — ключевых клеток иммунной системы, отвечающих за борьбу с воспалением. Эти изменения напоминают те, что наблюдаются у страдающих ожирением, что указывает на связь между плохим сном и хроническим воспалением.

Неклассические моноциты, которые патрулируют организм и реагируют на воспалительные сигналы, были значительно повышены у участников с ожирением и у тех, кто лишился сна. Это коррелировало с ухудшением качества сна и повышением уровня провоспалительных маркеров.

Хроническое недосыпание может способствовать развитию воспалительных заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии.

Ученые планируют изучить механизмы, связывающие сон с иммунными изменениями, а также проверить, могут ли терапия сна и образовательные кампании помочь обратить вспять негативные эффекты.

Ранее исследователи назвали два главных фактора ухудшения работы мозга.

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