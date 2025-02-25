Ученые раскрыли причину, из-за которой мы не можем держать в уме много информации

Американские ученые из Университета Брауна выяснили, почему рабочая память человека имеет ограничения. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Рабочая память — способность удерживать и обрабатывать информацию в краткосрочной перспективе, например, запоминать список покупок или номер телефона.

Команда создала компьютерную модель, которая имитирует работу базальных ганглиев и таламуса — областей мозга, отвечающих за рабочую память.

Алгоритм прошел тесты, аналогичные экспериментам с людьми, и научился «сжимать» информацию, объединяя похожие данные (например, цвета) для экономии места.

Когда модель использовала стратегию фрагментации, она эффективно справлялась с задачами. Но без этой стратегии программа не могла полноценно использовать доступное «хранилище» памяти.

Тесты показали, что мозг компенсирует неспособность управлять большим количеством информации одновременно с помощью стратегии фрагментации, объединяя связанных фрагментов информации для экономии места.

Важную роль в этом процессе играет дофамин — нейромедиатор, отвечающий за обучение и мотивацию. Здоровая система доставки дофамина помогает мозгу учиться и применять стратегии фрагментации.

Когда ученые изменили модель, чтобы имитировать низкий уровень дофамина (как у пациентов с болезнью Паркинсона, шизофренией или СДВГ), она хуже справлялась с задачами.

«Это открытие может изменить подход к лечению психических расстройств, связанных с дофамином», — отметил руководитель исследования Майкл Франк.

Ранее ученые назвали доступный способ улучшить свою память.