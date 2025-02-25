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Ученые раскрыли роль вулканов в зарождении жизни на Земле

NatComms: вулканическая активность древней Земли подпитывала раннюю жизнь азотом
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NASA

Британские ученые из Нортумбрийского университета и их международные коллеги изучили древние строматолиты в Зимбабве, чтобы понять, как круговорот азота мог повлиять на развитие жизни в ранних океанах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Строматолиты — слоистые окаменелые структуры, образованные древними микроорганизмами. Их возраст превышает 2,75 млрд лет.

Специалисты нашли необычные изотопные отпечатки азота, указывающие на скопления аммония (биодоступной формы азота) в глубинах древних океанов. Аммоний мог подниматься к поверхности за счет апвеллинга — процесса подъема глубинных вод к поверхности.

Ученые предполагают, что вулканическая активность и гидротермальные источники играли ключевую роль в обеспечении азотом ранних форм жизни.

Азот, накапливавшийся в виде аммония, мог стать важным ресурсом для микроорганизмов, способствуя их развитию и подготовив почву для появления кислорода в атмосфере.

«Вулканизм был исключительно активен 2,75 миллиарда лет назад и оказал длительное влияние на эволюцию жизни», — отметили авторы открытия.

Ранее ученые раскрыли, как колебания среды привели к возникновению жизни на Земле.

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