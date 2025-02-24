Более злые мужчины воспринимаются женщинами как менее умные, выяснили ученые

Международная группа ученых установила, что мужчины, которые проявляют более высокий уровень гнева, воспринимаются их партнершами как менее интеллектуально развитые. Это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве отношений, как для мужчин, так и для их избранниц. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychology.

Исследования в области эволюционной психологии давно показали, что люди стремятся к партнерам, обладающим как компетентностью (интеллектом), так и состраданием (низким уровнем гнева). Однако в новой работе ученые сосредоточились на том, как эти качества влияют на стабильность и удовлетворенность в уже сложившихся отношениях.

В исследовании приняли участие 148 пар, которые прошли тесты на уровень гнева, интеллект и удовлетворенность отношениями. Результаты показали, что мужчины с более высоким уровнем гнева менее удовлетворены своими отношениями, а их партнерши склонны воспринимать их как менее умных, несмотря на объективно высокий уровень интеллекта этих мужчин.

По мнению ученых, их открытие подчеркивает важность субъективного восприятия партнера в отношениях. Не только объективные качества, но и личное мнение о них играют ключевую роль в поддержании гармонии и счастья в паре.

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