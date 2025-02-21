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Астрономы нашли более двух тысяч черных дыр в центрах галактик

AstroJournal: обнаружены 2 444 активных черных дыры

Ученые обнаружили 2 444 активных черных дыры в центрах карликовых галактик, а среди них – 298 кандидатов в черные дыры промежуточной массы. Это почти втрое превышает количество известных ранее подобных объектов и может помочь понять, как формируются сверхмассивные черные дыры. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Используя инструмент DESI, исследователи проанализировали данные о 114 496 карликовых галактиках и выяснили, что 2,1% из них содержат активные ядра – в четыре раза больше, чем предполагалось. Открытие ставит под сомнение прежние теории о росте черных дыр и их связи с эволюцией галактик.

Ранее считалось, что черные дыры промежуточной массы редки, но новое исследование удвоило их известное число. Причем многие из них были найдены не в карликовых, а в обычных галактиках, что усложняет картину их происхождения и эволюции.

Это лишь первые данные DESI, и ученые надеются, что последующие исследования помогут еще глубже понять роль черных дыр в формировании Вселенной.

Ранее некогда безжизненное скопление галактик вновь обрело способность рождать звезды.

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