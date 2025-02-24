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Редкий парад планет можно будет увидеть в небе на этой неделе

SciAlert: в феврале 2025 года в небе выстроятся все планеты Солнечной системы
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NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images

28 февраля 2025 года жители Земли смогут стать свидетелями уникального астрономического события — большого парада планет. Все семь планет Солнечной системы одновременно окажутся на ночном небе. Об этом сообщает портал ScienceAlert (SciAlert).

Планеты не выстраиваются в идеально ровную линию, как это изображают в учебниках по астрономии. Тем не менее, они движутся в одной плоскости — эклиптике, и иногда кажется, что они выстраиваются вдоль воображаемой линии. Это явление возникает, когда планеты оказываются на одной стороне от Солнца.

Парады планет могут быть различной степени редкости: малые — от трех до четырех планет, средние — пять или шесть планет (происходят чаще) и большие — семь или восемь планет (чрезвычайно редки). Новый парад относится к категории больших.

Видимость этого явления зависит от местоположения, времени восхода и захода планет, а также от погодных условий. Чтобы лучше рассмотреть планеты, рекомендуется использовать бинокль или телескоп. Если погода будет ясной, зрелище обещает быть впечатляющим, поэтому ученые советуют отметить эту дату в календаре.

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