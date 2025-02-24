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Аномальная форма ядра свинца-208 побудила ученых пересмотреть строение атомных ядер

PRL: у ядер свинца-208 обнаружена аномальная форма
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Исследователи из Университета Суррея выяснили, что ядро атома свинца-208 (²⁰⁸Pb) не является идеально сферическим, как считалось ранее. Вместо этого оно имеет форму, напоминающую мяч для регби. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Свинец-208 известен своей исключительной стабильностью, поскольку является «дважды магическим» ядром – его число протонов и нейтронов соответствует особым квантовым состояниям. Однако, используя один из самых точных в мире методов измерения, физики обнаружили, что ядро немного вытянуто вдоль одной оси.

Исследование проводилось с помощью гамма-спектрометра GRETINA в Национальной лаборатории Аргонна в США. Ученые ускоряли частицы до 10% скорости света и направляли их на атомы свинца. Столкновения вызывали испускание гамма-квантов, которые позволили измерить форму возбужденных ядер.

«Мы провели сразу четыре независимых измерения и использовали сверхчувствительное оборудование, чтобы подтвердить наш результат. Вывод оказался неожиданным: свинец-208 не является сферическим, как можно было бы предположить», — рассказал доктор Джек Хендерсон из Университета Суррея.

Открытие стало вызовом для теоретиков, которые теперь вынуждены пересмотреть модели строения атомных ядер. Одно из возможных объяснений — ядерные колебания в возбужденном состоянии атома менее регулярны, чем считалось ранее.

«Эти эксперименты проливают свет на явление, которое, как нам казалось, мы понимали.Теперь нам предстоит разобраться, почему ядро имеет такое строение», — отметил профессор Пол Стивенсон, ведущий теоретик исследования.

Ранее призрачные частицы впервые обнаружили в воде.

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